2026 yılı itibariyle hayat yolculuğumuz; hem bireysel hem toplumsal düzlemde güçlü yön değişimleriyle şekilleniyor. Bu süreçte yaşadığımız sınavlar, aslında bizi zorlamak için değil; kimi zaman özgürleşmemiz, kimi zaman ise odağımızı ve sistemimizi kurmamız için karşımıza çıkıyor.

Gerçek şu ki; bugün geldiğimiz noktaya bakınca, her şey bir yerlerde başladı. İnancını yeniden inşa ettiğin, sabırla ve disiplinle ilerlediğin, küçük ama kararlı adımlar attığın dönemler… O zamanlar fark etmesen de, aslında geleceğini inşa ediyordun.

Mart ayı oldukça hareketli, yer yer belirsiz ve sisli geçti. Ancak artık bu dönemin sonuna geldik. Önümüzde, daha net gördüğümüz, daha doğru algılarla yön alabildiğimiz bir süreç var.

Ve şimdi Nisan…

2 Nisan’da gerçekleşen Terazi Dolunayı; uyum, denge, adalet ve ilişkiler alanında önemli farkındalıklar getiriyor. Bitmesi gerekenler tamamlanıyor, devam etmesi gerekenler ise yeniden düzenlenerek hayatımızda yerini alıyor.

Dolunaylar bize her zaman bir kapanışı ve aynı zamanda bir netleşmeyi gösterir. Bu kez de öyle. 21 Ekim 2025’te terazi yeniayı ile başlayan sürecin sonuçlarını bu dolunayda göreceğiz . O zaman ne ektiysen, şimdi onun hasat zamanı.

Kendine şu soruları sorma zamanı:

• Neyi başlattın?

• Neye sustun?

• Neyi idare ettin?

Çünkü artık bu konular yüzleşme ile tamamlanacak.

Terazi enerjisi bize şunu hatırlatıyor:

Adalet, denge ve eşitlik hayatın merkezinde olmalı. Özellikle ilişkilerde artık “yeter” dediğin noktaya geliyorsun.

Bu süreç; Terazi, Koç, Oğlak ve Yengeç burçları için daha belirgin hissediliyor. Ama aslında hepimiz için ortak mesaj net:

Artık sahneye çıkma zamanı.

“Ben de varım” deme zamanı.

Geçmişte attığın adımlar, kurduğun disiplin ve gösterdiğin sabır… Hepsi seni buraya getirdi. Şimdi ise daha bilinçli, daha net ve daha güçlü ilerleme zamanı.

Hepimize keyifle, farkındalıkla ve cesaretle gelsin.

KOÇ

Ortaklıklar, ilişkiler ve evlilik temalarında farkındalığınızın arttığı etkili bir dolunay sürecindesiniz. Terazi burcunda gerçekleşen bu dolunay, ilişkileriniz ve iş birliklerinizle ilgili önemli değerlendirmeler yapmanıza zemin hazırlarken, “devam mı, tamam mı?” noktasında net ve belirleyici kararlar almanızı destekleyecektir.

BOĞA

Günlük yaşam düzeniniz, çalışma ortamınız, evcil hayvanlarınız ve sağlık konularını öne çıkaran bir dolunay etkisi altındasınız. Bu süreç, rutinlerinizi gözden geçirmeniz ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmanız için önemli fırsatlar sunacaktır. Özellikle sağlığınızı olumsuz etkileyen alışkanlıklar veya koşullar konusunda farkındalığınız artarken, gerekli sınırları koyma ve “dur” deme iradesini daha güçlü şekilde ortaya koyabilirsiniz.

İKİZLER

Hobileriniz, yetenekleriniz, çocuklarınız ve aşk hayatınızı ön plana çıkaran bir dolunay sürecindesiniz. Bu dönem, hangi alanlarda ilerlemeniz gerektiğini ve neleri geride bırakmanızın daha sağlıklı olacağını fark etmenizi sağlayacaktır. Zorlayarak sonuç elde etmenin mümkün olmadığını daha net anlayacağınız bu süreçte, zihinsel analizden ziyade duygularınıza kulak vererek hareket etmeniz daha doğru ve dengeli kararlar almanıza katkı sağlayacaktır.

YENGEÇ

Atalarınız, kökleriniz ve aidiyet duygusu geliştirdiğiniz tüm alanlarda; özellikle ev, hane ve yuva temalarında etkili bir dolunay sürecindesiniz. Bu dönem, ulaşmak istediğiniz noktaya giderken gösterdiğiniz çabaların eksik veya fazla yönlerini daha net ve görünür şekilde fark etmenizi sağlayacaktır. Aidiyet duygusu hepimiz için önemli olmakla birlikte, bu süreçte kendinizi feda etmeden denge kurmanız gerektiğini daha güçlü biçimde idrak edebilirsiniz.

ASLAN

Kardeşler, komşular ve yakın çevrenizle olan ilişkileriniz; iletişim trafiğiniz ve araç alım-satım gibi konuların öne çıktığı etkili bir dolunay sürecindesiniz. Bu dönemde kuracağınız iletişimler ve atacağınız adımlar belirleyici olacaktır. Fevri tepkilerden kaçınarak daha sakin, dengeli ve sezgisel bir yaklaşım benimsemeniz, sizi bir üst seviyeye taşıyacak ve daha sağlıklı sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

BAŞAK

Öz değeriniz ve kişisel kazanç alanlarınızı yeniden değerlendireceğiniz önemli bir dolunay sürecindesiniz. Bu dönem, öz saygınızı zedeleyen kişilerle ya da maddi kaynaklarınızı yönetmeye çalışan bireylerle aranıza daha sağlıklı sınırlar koymanızı destekleyebilir. Bununla birlikte, aşırı analiz ve düşünce döngüsüne kapılmak yerine sorumluluklarınızı dengeli şekilde yerine getirmeniz ve sürecin doğal akışına güvenmeniz daha sağlıklı sonuçlar elde etmenize katkı sağlayacaktır.

TERAZİ

Bu dolunayın merkezinde yer alıyorsunuz. Kimliğiniz, kişiliğiniz ve kendinizi ifade etme biçiminizle ilgili güçlü farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu süreç, kendinizi yenileme isteğinizi artırabilir; dış görünüşünüzde değişiklik yapmak ya da kendinizi ortaya koyduğunuz alanlarda daha farklı bir duruş sergilemek isteyebilirsiniz. Alacağınız bu kararlar ve yapacağınız yenilikler, sizi daha tatmin eden bir noktaya taşıyabilir.

AKREP

Bilinçaltı süreçleriniz, gizli dinamikler ve arka planda gelişen durumların daha görünür hale geldiği etkili bir dolunay sürecindesiniz. Bu dönem, farkında olmadığınız bazı gerçekleri açığa çıkarabilir; gizli rekabetler veya perde arkasında ilerleyen konular netleşebilir. Sezgileriniz ve rüyalarınız güçlü bir rehber niteliği taşıyacaktır.

Başkalarının söylemleri veya davranışlarından ziyade, sürecin sizin lehinize ilerlediğine odaklanmanız önemlidir. Yaşanan gelişmelere aşırı anlam yüklemek yerine, akışta kalmanız ve içsel rehberliğinize güvenmeniz daha sağlıklı sonuçlar getirecektir. Bu farkındalıkların ardından, yeni fırsatlar, kısmetler ve hatta duygusal anlamda yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.

YAY

Hayalleriniz, hedefleriniz, sosyal çevreniz ve içinde bulunduğunuz gruplar bu dolunayda mercek altına alınıyor. Dostluklar, dernekler ve sosyal bağlantılarınızı yeniden değerlendirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu süreç, size iyi gelmeyen ilişkilerden ve bulunmak istemediğiniz ortamlardan uzaklaşmanın aslında yeni bir başlangıcın kapısını aralayabileceğini gösterecektir. Önemli olan, bu farkındalığı zamanında idrak ederek gerekli adımları atmaktan çekinmemektir.

OĞLAK

Kariyeriniz, toplumsal statünüz ve otorite figürleriyle olan ilişkilerinizin öne çıktığı bir dolunay sürecindesiniz. Evliyseniz, eşinizin ailesinin size bakış açısını da daha net şekilde idrak edebilirsiniz. Bu dönem, daha önce görmezden geldiğiniz ya da fark edemediğiniz bazı durumların açığa çıkmasını sağlayabilir. Elde ettiğiniz bu farkındalıklar doğrultusunda, kendinizi ve duruşunuzu bu alanlarda yeniden yapılandırma sürecine girmeniz mümkün. Atacağınız adımlar, uzun vadede daha sağlam ve tatmin edici bir konum elde etmenize katkı sağlayacaktır.

KOVA

Yurt dışı bağlantılı konular, farklı kültürler ve insanlarla etkileşimler, inanç sistemleriniz ve hayata bakış açınızın öne çıktığı bir dolunay sürecindesiniz. Bu dönem, ufkunuzu genişletecek ve size yeni perspektifler kazandıracak önemli farkındalıklar sunabilir. Uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yerle ilgili planlarınız ya da beklediğiniz onay süreçleri sonuçlanabilir. Tüm bunlar, sizi hem zihinsel hem de deneyimsel olarak besleyecek keyifli gelişmelere işaret ediyor. Keyifli ve öğretici yolculuklar sizi bekliyor.

BALIK

Miras, nafaka, eş gelirleri ve ortak finansal kaynaklar gibi konularda farkındalık yaşayabileceğiniz bir dolunay sürecindesiniz. Bu dönem, aynı zamanda korkularınız ve kaygılarınızla yüzleşmenizi sağlayarak, sizi içsel olarak dönüştüren etkiler barındırabilir. Uzun süredir taşıdığınız yükleri geride bırakma ve daha hafif bir başlangıç yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu süreç, hem maddi hem de duygusal anlamda yeni bir sayfa açmanıza destek olacaktır.