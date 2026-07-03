Sosyal medyada gezinirken fark ettiniz mi? Otel ilanındaki o kusursuz gülümseyen model, emlak ilanındaki pırıl pırıl döşenmiş salon, restoran reklamındaki ağzına kadar dolu tabak...

Çoğu artık gerçek değil. Bir uygulamaya iki fotoğraf yüklüyorsunuz, dakikalar içinde kimseye çektirmediğiniz, tek kuruş ödemediğiniz bir görsel çıkıyor karşınıza. Peki bunu ilanınıza koymak serbest mi? Daha düne kadar cevabı belirsizdi. Artık net: her zaman değil, ve bazı durumlarda ceza kesilecek kadar ciddi.

Çünkü Ticaret Bakanlığı, reklamlarda yapay zeka kullanımını ilk kez ismiyle düzenledi. Ve bu düzenleme doğrudan bizim esnafı, otelciyi, emlakçıyı, restoran işletmecisini ilgilendiriyor. Gelin sakin sakin konuşalım, çünkü panik yapacak bir şey yok ama görmezden gelinecek bir şey de yok.

Kısaca ne oldu?

"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 1 Temmuz 2026'da Resmî Gazete'de 33297 sayıyla yayımlandı. Yürürlük tarihi 1 Ağustos 2026. Yani bir aylık bir hazırlık süremiz var. Bir ay kulağa uzun geliyor ama reklam malzemesini üretip yayına almış bir işletme için aslında kısa.

Bizi en çok ilgilendiren iki yapay zeka kuralı var, ikisi de gayet anlaşılır.

Birincisi, etiketleme zorunluluğu. Reklamında yapay zeka ile üretilmiş, gerçek insandan ayırt edilemeyen dijital bir karakter kullanıyorsan, bunun yapay zeka ile üretildiğini açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtmek zorundasın. Yani o havuz başındaki "model" gerçek biri değilse, ilanın bir köşesinde bunun yapay zeka ürünü olduğu okunacak.

İkincisi ve daha sert olanı, sahte tanıklık yasağı. Gerçek bir kişinin yapay zeka ile oluşturulmuş dijital kopyasını kullanıp, o kişi sanki senin ürününü bizzat denemiş ya da tavsiye ediyormuş izlenimi veren reklam artık yasak. Buna halk arasında deepfake diyoruz. Tanınmış bir yüzü alıp "ben bu otelde kaldım, harikaydı" dedirtmek, artık düz bir ihlal.

Türkçesi şu: yapay zeka ile görsel üretebilirsin, bu serbest. Ama izleyiciyi "bu gerçek bir insan, gerçekten deneyimledi" diye kandıramazsın.

Bu neden bizim işimiz?

Çünkü bu teknolojiyi en hızlı biz kullanmaya başladık. Turizm sektörü, reklam görseline en çok para veren yerlerin başında geliyor. Bir otelin katalog çekimi, gerçek modelle, gerçek fotoğrafçıyla on binlerce lira. Yapay zeka bunu dakikalar içinde, bedavaya yakın çıkarıyor. Doğal olarak herkes koştu.

Somut konuşalım. Bir emlakçı, boş ve dağınık bir daireyi yapay zeka ile pırıl pırıl döşenmiş gibi gösteriyor. Bir restoran, tabaktaki porsiyonu olduğundan iki kat dolu üretip ilana koyuyor. Bir otel, hiç var olmayan bir ailenin plajda mutlu mutlu tatil yaptığı sahneyi reklama basıyor. Bunların hepsi bugüne kadar "yaratıcılık" sayılıyordu. Artık bir kısmı yaratıcılık, bir kısmı ihlal.

Ayrımı şöyle koyayım. Yapay zeka ile üretilmiş bir görsel, ürünü olduğundan farklı göstermiyorsa ve etiketliyse sorun yok. Ama gerçekmiş gibi sunulan sahte bir müşteri, denenmemiş bir deneyim, döşenmemiş bir ev pazarlanıyorsa iş değişiyor.

Burada işin ceza tarafı da var. Reklam Kurulu'nun 2026 için idari para cezaları 79.161 TL ile 31.808.530 TL arasında değişiyor. Alt sınır bile küçük bir işletme için ağır. Bir Instagram reklamı yüzünden bu rakamları görmek istemezsiniz.

Sadece görsel değil, işin bütünü değişiyor

Bu yönetmelik yalnızca yapay zekayla ilgili değil, reklamın bütününe dokunuyor. Birkaç başlığı da hatırlatayım, çünkü hepsi esnafın günlük işi.

Influencer ile çalışıyorsanız, o kişinin paylaşımında "reklam" ya da "tanıtım" ibaresi bulunmak zorunda. Artık her otelin, her mekanın anlaştığı fenomenler var. O paylaşımda gizli reklam yaparsanız sorumluluk ilan verene de gelir.

İndirim yapıyorsanız, indirimli fiyatın altına yazdığınız o üstü çizili eski fiyat, indirimden önceki son 10 gündeki en düşük fiyat olmak zorunda. "999 TL iken 499 TL" yazıp o 999'u hiç uygulamadıysanız, bu yıllardır yapılan ama artık cezası olan bir oyun.

Hedefli reklamda tüketiciye hangi kriterlerle o reklamın gösterildiğinin bildirilmesi gerekiyor. Çocuklara ise kişisel veriye dayalı profilleme ve hedefli reklam doğrudan yasak. Bir de sürpriz paket satışlarına düzenleme geldi. Yani içinde ne olduğu belli olmayan paketleri artık gelişigüzel satamıyorsunuz.

Bunları tek tek yazmamın sebebi şu: yönetmelik "yapay zeka yasası" değil, "dürüst reklam yasası". Yapay zeka sadece en yeni, en dikkat çeken parçası.

Peki panik mi yapalım? Hayır

Ben bu köşede hep aynı şeyi söylüyorum. Teknoloji ne yasak ne mucize, sadece bir alet. Bu yönetmelik de yapay zekayı yasaklamıyor, sınırını çiziyor. Dürüst kullanan için değişen çok az şey var. Zaten müşterisini kandırarak iş yapan için ise sıkıntı büyük, ki zaten öyle iş yapan uzun vadede kaybediyordu.

Bizim avantajımız şu: bir aylık süremiz var ve yapılacaklar basit. Kod yazmayı gerektirmiyor, sadece bir öğleden sonra oturup mevcut reklamlarınızı gözden geçirmenizi gerektiriyor.

Ne yapmalı? 1 Ağustos'a kadar 5 adım

1. Yayında olan tüm reklamlarınızı, ilanlarınızı, sosyal medya görsellerinizi çıkarın ve hangileri yapay zeka ile üretilmiş, işaretleyin. Bilmiyorsanız görseli yapan kişiye sorun.

2. Yapay zeka ile üretilmiş ve gerçek insandan ayırt edilemeyen görsellere görünür bir "yapay zeka ile üretilmiştir" ibaresi ekleyin. Görselin köşesine küçük bir not yeter, ama okunur olsun.

3. Sahte tanıklık içeren ne varsa hemen kaldırın. Var olmayan bir müşterinin "harikaydı" dediği, tanınmış bir yüzün ürününüzü övdüğü hiçbir içerik kalmasın.

4. İndirim görsellerinizi ve influencer anlaşmalarınızı denetleyin. Üstü çizili fiyatlar son 10 günün en düşüğü mü, fenomen paylaşımlarında "reklam" ibaresi var mı, kontrol edin.

5. Emin olamadığınız tek bir reklam bile varsa, bir mali müşavir ya da reklam mevzuatı bilen bir danışmana on dakika sorun. On dakikalık soru, otuz milyonluk cezadan ucuzdur.

Yapay zeka görsel üretmeye devam edin, bundan vazgeçmenize gerek yok. Sadece izleyicinize karşı dürüst olun, gerçekle sahteyi ayırt edilebilir tutun. Zaten iyi iş yapanın yıllardır yaptığı bu.

Sorularınız varsa yazın. Gelecek hafta başka bir konuyla buluşalım.

Ertuğrul Akben

Yapay Zeka & Sistem Stratejisti

ertugrulakben.com