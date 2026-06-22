Yapay zeka hakkında aylardır aynı cümleyi duyuyoruz: bu teknoloji uzakta, bulutta, Amerika'da bir yerde dönen bir şey. Oysa bu hafta gelen rakamlar gösteriyor ki yapay zekanın faturası çoktan kapımıza dayandı. Üstelik ChatGPT'yi hiç açmamış olsanız, hayatınızda tek bir yapay zeka aracı kullanmamış olsanız bile bu faturayı ödüyorsunuz. Nasıl mı? Aldığınız telefonun, bilgisayarın, güvenlik kamerasının içindeki bellek çipinden.

Mesele şu: Dünyadaki üç büyük bellek üreticisi Samsung, SK Hynix ve Micron, üretim kapasitelerinin neredeyse tamamını yapay zeka veri merkezlerine giden yüksek bantlı belleğe, yani HBM'e kaydırdı. Sebep basit ve acımasız: Bir HBM modülü 60 ila 100 dolara satılırken, telefonunuza giden aynı miktar sıradan bellek 5 ila 10 dolar ediyor. Üretici hangisini seçer? Tabii ki kârı yüksek olanı. Sonuç, raftaki sıradan belleğin azalması ve fiyatların tavan yapması oldu.

Rakamlar ne diyor?

Tablo tahmin edebileceğinizden daha sert. DRAM olarak bilinen bilgisayar belleğinin fiyatı 2026'nın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 90 arttı. Bazı bellek tiplerinde spot fiyatlar son bir yılda neredeyse yüzde 700 yükseldi. Sektörün üç büyüğü, toplam üretimlerinin yaklaşık yüzde 93'ünü yapay zeka tarafına yönlendirmiş durumda. Uzmanların asıl rahatsız edici tespiti ise şu: Bu geçici bir dalgalanma değil, kalıcı bir kapasite kayması. Yani fiyatların 2020-2024 dönemindeki ucuz seviyelere bir daha dönmesi beklenmiyor, bu sıkışıklığın 2030'a kadar sürebileceği konuşuluyor.

Peki bu cebimize nasıl yansıyor? Araştırma şirketi IDC'ye göre 2026'da dünya akıllı telefon satışları yüzde 12,9 düşecek, bu son on yılın en sert gerilemesi olacak. Aynı kurum, ortalama telefon satış fiyatının bu yıl yüzde 14 artarak rekor seviyeye çıkacağını öngörüyor. Bunun sebebi de net: Orta segment bir telefonun maliyetinin yüzde 15 ila 20'sini tek başına bellek oluşturuyor. Bellek pahalanınca telefon pahalanıyor. Bilgisayar tarafı da farklı değil, masaüstü ve dizüstü fiyatlarında yılın ikinci yarısında yüzde 15 ila 20 artış bekleniyor.

İşin ironisi

Burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Bu sıkışıklığı tetikleyen ana sebeplerden biri, son dönemde herkesin konuştuğu yapay zeka ajanları. Yani 7 gün 24 saat durmadan çalışan, sizin yerinize iş yapan yazılımlar. Bu ajanların çalışması için devasa bellek gerekiyor ve veri merkezleri tam da bu yüzden piyasadaki belleği süpürüyor. Ben bu köşede aylardır işletmelere yapay zeka ajanlarını işinize katın diyorum ve arkasında da duruyorum. Ama madalyonun diğer yüzünü de söylemek dürüstlük gerektirir: O ajanların açtığı iştah, bugün sıradan kullanıcının aldığı uygun telefonun fiyatını yukarı çekiyor. Bu çağın maliyeti sadece yazılımda değil, demirde de.

Türkiye için neden daha kritik?

Çünkü bizde bu küresel zam, sıfırdan başlamıyor. Ülkemizde telefon ve elektronik fiyatları zaten döviz kuru ve vergiler yüzünden dünyanın en pahalı seviyelerinden birinde. Şimdi bunun üstüne bir de küresel bellek krizinden gelen zam biniyor. Yani buradaki alıcı, dünya ortalamasının üzerine ikinci bir zam dalgasını yiyor. Dahası, bu krizden en çok etkilenen kesim, fiyatı yüksek amiral gemisi telefonlar değil, uygun fiyatlı Android modeller. Yani çoğumuzun gerçekte satın aldığı telefonlar. Apple ve Samsung uzun vadeli tedarik anlaşmalarıyla kendini bir nebze korurken, asıl darbeyi uygun segment yiyor.

Peki ne yapmalı?

Panik yapmaya gerek yok ama bu dönemde bilinçli hareket eden, bilmeden hareket edenden açık ara öne geçecek. İşte birkaç pratik tavsiye:

1. Zorunlu cihaz alımlarını öne çekin. Bu yıl mutlaka alacağınız bir iş telefonu, bilgisayar, POS cihazı, güvenlik kamerası veya sunucu varsa, fiyatlar yıl boyunca yukarı gideceği için beklemek lehinize değil. Ama dikkat, panik alımı da yapmayın; sadece gerçekten ihtiyacınız olanı alın.

2. Gereğinden fazla özellik almayın. Eskiden 8 yerine 16 GB bellek almak küçük bir fark yaratırdı, artık bu farkın maliyeti ciddi şekilde arttı. İşinizin gerçekte ihtiyaç duyduğu kadarını alın, gösteriş için değil.

3. Cihaz ömrünü uzatın. Her yıl yeni model alma alışkanlığı, bu dönemin en pahalı alışkanlığı. Çalışan cihazı bir yıl daha kullanmak, bugün cebinizde kalan en somut tasarruf.

4. İkinci el ve yenilenmiş pazara bakın. Sıfır fiyatları fırlarken, garantili yenilenmiş cihazlar artık mantıklı bir seçenek haline geliyor. Bunu bir kayıp değil, akıllı bir tercih olarak görün.

5. Bazı işleri buluta taşıyın. Muhasebe, depolama veya yedekleme gibi işleri kendi pahalı donanımınız yerine bulut hizmetlerine kaydırmak, bellek maliyetini sizin sırtınızdan alır.

Son olarak bir fırsat notu. Bu kriz, telefon ve bilgisayar tamir ile yenileme talebini artıracak. İnsanlar yeni almak yerine ellerindekini tamir ettirmeye yönelecek. Bu alanda iş yapanlar için önümüzdeki dönem, beklediğinden daha hareketli geçebilir. Krizin bir tarafı kapanan kapı ise, diğer tarafı açılan kapıdır; yeter ki nereye bakacağını bil.

Yapay zeka çağının faturasını, onu kullanan da kullanmayan da ödüyor. Tek fark, neden ödediğini bilenle bilmeyen arasında. Bu yazının amacı, sizi o farkın doğru tarafında tutmak.

Kaynaklar

IDC, Global Memory Shortage Crisis ve 2026 akıllı telefon sevkiyat tahmini, 2026.

Bloomberg Intelligence ve Fortune, AI bellek talebi ve HBM wafer payı analizi, Şubat 2026.

TrendForce, DRAM ve NAND sözleşme fiyatları 2. çeyrek 2026 projeksiyonu.

CNBC, AI bellek arzı ve fiyat artışı haberleri, Ocak-Haziran 2026.