Esnaf İçin Yapay Zekada Veri Güvenliği

Değerli okuyucular,

Bu hafta hem Türkiye'de hem dünyada aynı soru masaya yatırıldı: yapay zekaya hangi bilgiyi veriyoruz? Türkiye'de 1 Ağustos'ta yapay zeka reklam kuralları yürürlüğe girdi. Denizin öbür ucunda Amerika'da devlet, sohbet botlarına verilen veriyi düzenlemek için 3 Ağustos'a kadar görüş topluyor. Yani mesele artık büyük şirketlerin değil, hepimizin.

Korkutmak için yazmıyorum. Tam tersi: birkaç basit alışkanlıkla dükkanının bilgisini de müşterinin bilgisini de rahatça koruyabilirsin. Hem de sıfır lira maliyetle.

Önce sade bir benzetme

Yapay zekaya müşteri listeni yapıştırmak, defterindeki telefonları çarşı ortasında yüksek sesle okumaya benzer. Yapay zeka kötü değildir, tıpkı çarşının kötü olmadığı gibi. Ama sen bilgini herkesin duyabileceği yere koyarsan, bir gün o bilgi karşına çıkabilir. Ücretsiz sohbet botları girdiğin yazıyı saklayabilir.

Yarın sabah yapabileceğin 5 şey (0 TL)

1. İsim ve numarayı çıkar: bir metni yapay zekaya sormadan önce müşteri adını, TC'yi, telefonu sil. Örneğin fatura sorusunu isim yazmadan sor.

2. Şifreyi asla yazma: banka, panel, e-posta şifresini hiçbir sohbet botuna yapıştırma.

3. İşin bilgisi ayrı, genel soru ayrı: yemek tarifi sorabilirsin, ama müşteri borç listesini yapıştırma.

4. Çalışanına tek cümle söyle: müşteri bilgisi ve şifre yapay zekaya girmez. Bu kadar.

5. Şüphedeysen sor: bu bilgi dışarı çıksa zararım olur mu? Cevap evet ise, o bilgiyi verme.

Neden önemli?

Bu bilgiler dışarı sızarsa hem müşterinin güvenini hem kendi ticari sırrını kaybedersin. KVKK açısından da sorumlusun. İyi haber şu: yukarıdaki beş alışkanlık, bir kahve içimi sürede öğrenilir ve seni büyük dertten korur.

Son söz

Yapay zekada asıl tehlike, senin verdiğin bilgide. Öğrenmekten korkma, ama bilgini de rastgele verme. Çekiç tehlikeli değildir; onu eline alanın dikkatine bağlıdır.

Ertuğrul Akben

Yapay Zeka ve Sistem Stratejisti · ertugrulakben.com