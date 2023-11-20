İnsansız hava ve kara araçlarından sonra yakın zamanda insansız deniz araçları da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tedarik edilecek ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulacak SİDA, HAVELSAN-Yonca Onuk Tersanesi iş birliğinde geliştiriliyor.

Önemli kabiliyetleri beraberinde getirecek SİDA; üs koruma, arama-kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, devriye, su üstü harbi, mayına karşı tedbir gibi kritik görevlerde aktif rol üstlenecek.