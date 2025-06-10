iOS 26 Nedir? Neden iOS 19 Değil?
Apple, bu yıl büyük bir isim değişikliğine giderek iOS sürüm numaralandırmasında otomotiv sektöründeki modele benzer bir sistem benimsedi. Daha önce iOS 19 olması beklenen güncelleme, tanıtıldığı yıl olan 2025'e ithafen iOS 26 ismini aldı. Bu, iOS tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.
iOS 26 ile Gelen Yenilikler
✔️ Yeni Arayüz: "Sıvı Cam" Tasarımı
iOS 26'nın en dikkat çeken yeniliği "Liquid Glass" adı verilen yeni tasarım dili oldu. Bu tasarım ile:
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Kilit ekranındaki saat artık dinamik biçimde yeniden boyutlanabiliyor.
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Kamera uygulaması, sade ve sezgisel arayüzüyle yeniden tasarlandı.
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Safari, tam ekran sayfa görünümü ve içerik üzerinde süzülen sekme çubuğuyla daha modern bir tarayıcı deneyimi sunuyor.
✔️ Uygulama Güncellemeleri
📱 Telefon Uygulaması
Yeni arama tarama özelliği sayesinde aramalar sizin adınıza yönetilebilecek. Beklemedeki çağrılar, yapay zeka tarafından takip edilecek.
💬 Mesajlar Uygulaması
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Kişiselleştirilebilir arka planlar
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Anket oluşturma
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Yazma göstergeleri (grup sohbetlerinde)
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Yeni Genmoji: Emojileri birleştirerek kendi ifadenizi yaratın
🖼️ Image Playground
OpenAI’nin ChatGPT teknolojisiyle entegre çalışan bu özellik, kendi resimlerinizi oluşturmanıza olanak tanıyor.
Apple Intelligence Destekli Yeni Yapay Zeka Özellikleri
iOS 26, Apple'ın geliştirdiği Apple Intelligence altyapısıyla daha akıllı bir iPhone deneyimi sunuyor:
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Canlı Çeviri (Live Translate) özelliği ile metin mesajları ve aramalar gerçek zamanlı olarak çevrilebilecek.
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Görsel Zeka (Visual Intelligence) sayesinde ekran görüntülerini tanıyıp işlem yapılabilecek.
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ChatGPT entegrasyonu, ekranınızdaki içerikler üzerinden yapay zekaya soru sorabilmenizi sağlayacak.
Apple Haritalar, Müzik ve Cüzdan Uygulamalarında Yenilikler
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Apple Music: Şarkı sözü çevirisi ve DJ geçişleri (AutoMix)
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Apple Haritalar: Kişiselleştirilmiş rota önerileri ve trafik bildirimi
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Apple Wallet: Dijital kimlikler ve havaalanı içi yönlendirme özellikleri
Yeni Oyunlar Uygulaması
Yeni tanıtılan "Oyunlar" uygulaması, App Store ve Apple Arcade oyunlarınızı tek çatı altında toplarken, "Birlikte Oyna" sekmesiyle arkadaşlarınızın ne oynadığını takip etmenizi sağlayacak.
iOS 26 Alacak iPhone Modelleri
Apple, iOS 26 ile birlikte iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri için destek vermeyi sonlandırdı.
iOS 26 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri:
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iPhone SE (2. ve 3. nesil)
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iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
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iPhone 12 serisi
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iPhone 13 serisi
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iPhone 14 serisi
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iPhone 15 serisi
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iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
iOS 26 Ne Zaman Yayınlanacak?
iOS 26, geliştiriciler için ön izleme sürümüyle WWDC sonrası erişime açıldı. Genel beta sürümü Temmuz 2025’te, kararlı sürüm ise Eylül 2025’te iPhone kullanıcılarına sunulacak.