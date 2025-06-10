iOS 26 Nedir? Neden iOS 19 Değil?

Apple, bu yıl büyük bir isim değişikliğine giderek iOS sürüm numaralandırmasında otomotiv sektöründeki modele benzer bir sistem benimsedi. Daha önce iOS 19 olması beklenen güncelleme, tanıtıldığı yıl olan 2025'e ithafen iOS 26 ismini aldı. Bu, iOS tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

iOS 26 ile Gelen Yenilikler

✔️ Yeni Arayüz: "Sıvı Cam" Tasarımı

iOS 26'nın en dikkat çeken yeniliği "Liquid Glass" adı verilen yeni tasarım dili oldu. Bu tasarım ile:

Kilit ekranındaki saat artık dinamik biçimde yeniden boyutlanabiliyor.

Kamera uygulaması , sade ve sezgisel arayüzüyle yeniden tasarlandı.

Safari, tam ekran sayfa görünümü ve içerik üzerinde süzülen sekme çubuğuyla daha modern bir tarayıcı deneyimi sunuyor.

✔️ Uygulama Güncellemeleri

📱 Telefon Uygulaması

Yeni arama tarama özelliği sayesinde aramalar sizin adınıza yönetilebilecek. Beklemedeki çağrılar, yapay zeka tarafından takip edilecek.

💬 Mesajlar Uygulaması

Kişiselleştirilebilir arka planlar

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Yazma göstergeleri (grup sohbetlerinde)

Yeni Genmoji: Emojileri birleştirerek kendi ifadenizi yaratın

🖼️ Image Playground

OpenAI’nin ChatGPT teknolojisiyle entegre çalışan bu özellik, kendi resimlerinizi oluşturmanıza olanak tanıyor.

Apple Intelligence Destekli Yeni Yapay Zeka Özellikleri

iOS 26, Apple'ın geliştirdiği Apple Intelligence altyapısıyla daha akıllı bir iPhone deneyimi sunuyor:

Canlı Çeviri (Live Translate) özelliği ile metin mesajları ve aramalar gerçek zamanlı olarak çevrilebilecek.

Görsel Zeka (Visual Intelligence) sayesinde ekran görüntülerini tanıyıp işlem yapılabilecek.

ChatGPT entegrasyonu, ekranınızdaki içerikler üzerinden yapay zekaya soru sorabilmenizi sağlayacak.

Apple Haritalar, Müzik ve Cüzdan Uygulamalarında Yenilikler

Apple Music : Şarkı sözü çevirisi ve DJ geçişleri (AutoMix)

Apple Haritalar : Kişiselleştirilmiş rota önerileri ve trafik bildirimi

Apple Wallet: Dijital kimlikler ve havaalanı içi yönlendirme özellikleri

Yeni Oyunlar Uygulaması

Yeni tanıtılan "Oyunlar" uygulaması, App Store ve Apple Arcade oyunlarınızı tek çatı altında toplarken, "Birlikte Oyna" sekmesiyle arkadaşlarınızın ne oynadığını takip etmenizi sağlayacak.

iOS 26 Alacak iPhone Modelleri

Apple, iOS 26 ile birlikte iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri için destek vermeyi sonlandırdı.

iOS 26 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri:

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 15 serisi

iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iOS 26 Ne Zaman Yayınlanacak?

iOS 26, geliştiriciler için ön izleme sürümüyle WWDC sonrası erişime açıldı. Genel beta sürümü Temmuz 2025’te, kararlı sürüm ise Eylül 2025’te iPhone kullanıcılarına sunulacak.

