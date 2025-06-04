Apple’ın her yıl merakla beklenen iPhone serisine dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirketin 2025 yılında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 serisinin ekran boyutları şimdiden teknoloji dünyasında gündem oldu.

Sızdırılan bilgilere göre, Apple bu seride ekran boyutlarında bazı değişikliklere gidiyor. Özellikle iPhone 17 Pro Max modelinin ekranı 6.9 inç’e çıkarılarak serideki en büyük ekranlı iPhone unvanını alacak. Diğer yandan, iPhone 17 Pro modelinde de ekran boyutu 6.3 inç olacak şekilde yeniden düzenlenmiş durumda.

Beklenen ekran boyutları şöyle:

iPhone 17: 6.1 inç

iPhone 17 Plus: 6.7 inç

iPhone 17 Pro: 6.3 inç Yapay zeka destekli batarya geliştirildi İçeriği Görüntüle

iPhone 17 Pro Max: 6.9 inç

Bu değişiklikler, Apple’ın daha ince çerçeve ve yeni nesil ekran teknolojilerine geçiş yapacağı iddialarını da güçlendiriyor. Özellikle Pro modellerde OLED ekran kalitesinin artırılması ve pil tasarrufunu destekleyen donanımların kullanılması bekleniyor.

iPhone 17 serisinin tasarımıyla ilgili sızıntılarda ise daha ince ve hafif gövdeye geçileceği yönünde bilgiler yer alıyor. Ayrıca kamera adasında da küçük değişiklikler yapılabileceği öne sürülüyor.

Apple’ın Eylül 2025’te yeni modelleri tanıtması bekleniyor. Şirketin bu seride hem performans hem de tasarım anlamında radikal güncellemeler yapacağı konuşuluyor.