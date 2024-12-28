Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyinde ise 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak." notuyla yapılan paylaşımda ise "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.