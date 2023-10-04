Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarını yoğunlaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine bugün yapılan harekatı "devam" notuyla duyurdu.Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine bugün saat 19.00'da hava harekatı gerçekleştirildiği aktarıldı.