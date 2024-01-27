Paylaşımda Irak'ın Kuzeyindeki Gara Bölgesine Düzenlenen Operasyon Vardı.

Yapılan Açıklamada Irak'ın Kuzeyindeki Gara'da 3 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildiği Bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."