Bakıri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında konuya dair açıklamada bulundu.

İranlı yetkili, "BMGK'nin 2231 sayılı kararnamesi kapsamında, İran'a uyguladığı balistik füzelerle ilgili adaletsiz ambargo, 18 Ekim itibarıyla sona eriyor. İran artık BMGK kapsamında herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında, İran ve BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında yürütülen müzakereler, 14 Temmuz 2015'te varılan anlaşmayla nihayete ermişti. 6 gün sonra bu anlaşma BMGK'de oylamaya sunulmuş ve 2231 sayılı kararname olarak kabul edilmişti.

Bahsi geçen kararname, İran'ın balistik füze faaliyetlerine yönelik bir dizi yaptırım içeriyordu. Yaptırımın sona ermesi İran'a, balistik füze faaliyetlerinde envanterini geliştirme ve yenileme imkanı sunuyor.

AB'den yaptırım devam edecek açıklaması

Avusturya’nın başkenti Viyana’da eylülde yapılan UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın hazırladığı ortak metinde, "İran’ın nükleer faaliyetlerinin anlaşmada taahhüt edilen unsurları ihlal etmeyi sürdürdüğü" ifade edilmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya, 14 Eylül'de İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bu kapsamda 2015 İran nükleer anlaşması uyarınca 18 Ekim'de sona ermesi gereken İran’a yönelik balistik füze yaptırımlarını sürdürme niyetlerini AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e bildirmişti.

AB Konseyi tarafından dün yapılan açıklamada da nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik yaptırımlar kapsamında 18 Ekim'den sonra da İran'a karşı ambargoların devam edeceği bildirilmişti.

Söz konusu açıklamaya tepki gösteren İran yönetimi, dün, AB'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya göre, 18 Ekim'de kaldırılması öngörülen ambargoları yürürlükte tutma kararını, "yasa dışı" ve "kötü niyetli eylem" olarak nitelendirmişti.