ABD: “İsrail’in kendini savunma hakkı var”

Washington yönetimi, saldırılar sonrası İsrail’in güvenlik endişelerini anladıklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer silah geliştirme girişimlerinin ciddiye alındığını, ancak gerginliğin daha fazla tırmanmaması gerektiğini vurguladı.

Rusya ve Çin: Gerginlik tırmanmamalı

Rusya ve Çin, İsrail’in saldırılarını eleştirerek, BMGK’nin acil toplanması çağrısında bulundu. Moskova yönetimi, bölgedeki barışın ciddi tehlike altında olduğunu duyurdu.

Türkiye: Saldırılar durmalı

Ankara, hem İsrail’i hem İran’ı sağduyuya davet etti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “sivil kayıpların önlenmesi ve çatışmanın bölgesel savaşa dönüşmemesi” çağrısı yapıldı.