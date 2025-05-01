İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye genelinde ve komşu ülkelerdeki yer hareketleri, ilgi ile takip ediliyor.

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesinde, 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BAZI KÖYLERDE KÜÇÜK ÇAPLI HASARLAR MEYDANA GELDİ

Rezevi Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı köylerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve depremde 23 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.