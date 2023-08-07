Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki olayla ilgili bilgi verdi.
Meleki, "Tahran'ın güneyinde Cevanmert Kasap Mahallesi'nde gaz patlaması nedeniyle 3 katlı bina çöktü. Göçük altından 12 kişi yaralı çıkartıldı." dedi.
İranlı yetkili, patlama ve çökmenin civardaki binalarda da hasara yol açtığını söyledi.
Tahran'ın güneyindeki Helalzir Mahallesi'nde de dün ruhsatsız olduğu belirtilen 3 bina inşaat aşamasında çökmüş, 2'si polis memuru 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.