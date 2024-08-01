Törene Hamas temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İsmail Heniyye'nin vefat haberi, özellikle Filistin halkı ve Hamas destekçileri arasında büyük üzüntü yarattı. Heniyye, uzun yıllar boyunca Filistin davası için mücadele etmiş ve Gazze Şeridi'ndeki direniş hareketinin önemli isimlerinden biri olarak tanınmıştı.

İranlı yetkililer, törende yaptıkları konuşmalarda Heniyye'nin Filistin halkının haklarını savunmadaki kararlılığını ve direnişe olan katkılarını vurguladılar. Heniyye'nin, İsrail'in işgaline karşı verdiği mücadele ve Filistin'in bağımsızlığı için gösterdiği çaba, törende sıkça dile getirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu