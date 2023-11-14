Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçen günlerde Atakan Işıktutan ile 8 aylık ilişkisini noktalamıştı. Derici çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. Derici, ayrılığın ardından fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz hafta çiftten ilk el ele aşk karesi gelmişti.

Aşk hayatında hızlı biri olan İren Derici, yeni sevgilisiyle başka bir fotoğraf daha yayınladı.

"Hırçın"

Hayatına giren erkekleri hiçbir zaman gizlemeyen ve aşk hayatını gözler önünde yaşamayı seven Derici, ayna karşısında verdiği poz için şunları yazdı:

“Ve özlediğinde hırçınlaşanlar var”

Her yaptığı ve paylaştığı olay olan ünlü şarkıcının son paylaşımına da takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.