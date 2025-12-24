İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında gözaltına alınma, arama ve el koyma kararı bulunan , 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 24.12.2025 tarihinde İstanbul merkezli, Muğla, Adana, Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın cezaevinde bulunduğu anlaşılmış, 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yakalama işlemleri devam etmektedir."

Gözaltına alınan isimler:

Hamdi Burak Beşer: MOMO restoranlarının sahibi, iş insanı.

Mahmut Uğur Ziylan: İş insanı

Erdi Çetin

Uğur Can Peker

Melisa Şahin

İhsan Aygün

Melissa Fidan Çalışkan: Model

Nuran Çokçalışkan: Oryantel

Burak Kaptan

Müzeyyen Karakan: Oyuncu

Murat Can Şirin

Yağmur Uçkun

Atilla Aydın

Ozan Kılıç

Timur Savcı: Yapımcı

Esra Yoldaş Balcı

Semavi Siverek

Mehmet Tosmur

Halime Göçmen

Ercan Siverek

Yılmaz Burak Bozkurt

Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı verildi.