Ziraat Türkiye Kupası'nın B Grubu 1. haftasında oynanacak Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak

Bu dev buluşmada ligin ilk yarısına 25 puanla damga vuran ve 6. sırada yer alan Samsunspor, iç saha avantajını kullanarak grubun favorisi olduğunu kanıtlamak istiyor.

Öte yandan, 13 puanla 17. sırada yer alarak ligde tutunma savaşı veren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, kupada sergileyeceği dirençli oyunla ligdeki şanssızlığını kırmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmek niyetinde.

Samsunspor-İkas Eyüpspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Samsunspor-İkas Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın B Grubu 1. haftasında oynanacak Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

