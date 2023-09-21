Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Afşin’e bağlı Efsus Turan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat sahasında çalışan işçi İsmail Koç (56), iş makinesinin altında kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Koç’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Koç’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’nin morguna götürülürken, iş makinesi operatörü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.