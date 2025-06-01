Kahramanmaraş’ta iki ayrı noktada meydana gelen yangınlar hem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu hem de iş yerlerinde büyük çapta maddi hasara yol açtı.

İlk yangın, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bir iş yerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, çevre sakinlerinin fark etmesi üzerine itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde bulunan bir dondurma satış işletmesinde çıkan yangın ise çok daha yıkıcı oldu. Akşam saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm işletmeyi sardı. İçeride bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle alevler hızla büyürken, yükselen dumanlar çevredekilerin dikkatini çekti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen dondurma dükkanı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası iş yerinden geriye yalnızca demir yığınları ve küle dönmüş malzemeler kaldı.

Her iki olayla ilgili de polis ve itfaiye ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yangınların çıkış nedeni yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak. Yetkililer, vatandaşları yangın riskine karşı daha dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.