Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanmasıyla belirleniyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Üçlü Danışma Kurulu 21 Ekim'de Bakanlığın ev sahipliğindeki toplanacak ve taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi görüş alışverişinde bulunacak.