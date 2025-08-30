İsrail ordusu, Gazze’nin Zeytun Mahallesi’nde bulunan bir sıhhi tesisat malzemeleri deposunu hedef aldı. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri olay yerine gelerek alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yoğunlaşan bombardımanlar ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla kuzeyden güneye doğru göçe zorlanıyor. Hava, kara ve denizden saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, sivillerin can güvenliğini hiçe sayarak kadın, çocuk, gazeteci ve sağlık çalışanı gözetmeksizin hedef alıyor.

İsrail’in Filistin halkına yönelik bu ağır saldırıları 693 gündür aralıksız devam ederken, bölgede insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.