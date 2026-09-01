Adana'da doğuştan gelen işitme kaybı zamanla yüzde 95 seviyesine ulaşan 3 yaşındaki Alparslan Doncu, geçirdiği biyonik kulak ameliyatı sayesinde sesleri artık daha rahat duyuyor.

Neslihan ve Mustafa Doncu çiftinin oğlu Alparslan'ın doğuştan itibaren sesleri az duyduğu belirlendi.

Çocuklarının zamanla seslere hiç tepki vermediğini fark eden çift, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Talih Özdaş tarafından muayene edilen çocuğun işitme kaybının yüzde 95'e ulaştığı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığınca ücretsiz uygulanan tedavi kapsamında sağ kulağına biyonik kulak takılan Alparslan, ameliyatın ardından sesleri daha iyi duymaya başladı.

Dil ve konuşma terapileriyle desteklenen Alparslan'ın seslerin kimden geldiğini ve yönünü ayırt eder hale gelmesi, ailesinin yüzünü güldürdü.

- 'Eğitim alarak konuşulanlara anlam vermeye devam edecek'

Prof. Dr. Özdaş, AA muhabirine, bebeklerde işitme kaybının erken teşhis edilmesinin tedavinin başarısında önem taşıdığını söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini dile getiren Özdaş, 'Yaranın iyileşme sürecini bekledik. O süreçte de herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu anda duyuyor ama anlamıyor. Hep karıştırılan konu bu zaten. Sesi duyacak ama anlaması için bundan sonraki süreçte eğitim alarak bu konuşulanlara anlam vermeye devam edecek.' dedi.

Anne Neslihan Doncu da biyonik kulak tedavisiyle yaşamlarının değiştiğini ifade ederek, 'Alparslan, biyonik kulak takıldıktan sonra yön tayin etmeye ve sesleri ayırt etmeye başladı. Bunlar çok farklı duygular.' diye konuştu.

Baba Mustafa Doncu ise ameliyatı dil ve konuşma terapileriyle desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

'Çocuğumuz seslerimizi karıştırıyor, seslendiğimiz zaman hangi odada olduğumuzu bilemiyordu. Aynı evin içindeyiz ama seslendiğimizde nerede olduğumuzu bulamadığı zaman ister istemez bizi üzüyordu. Şimdi gelip bizi bulabiliyor, nerede olduğumuzu anlıyor. Alparslan hayata 3-0 geriden başladı ve şu anda 4-3 öne geçti diyebilirim.'