İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye hitaben yazdığı mektupta, Gazze'de sivillerin tahliyesine imkan tanıyacak insani yardım koridoru oluşturulmasına yönelik çağrıda bulunmasını talep etti.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in yakın dostu ve müttefiki olarak, İngiliz hükümetinden, İsrail hükümetine masum sivillerin korunmasını sağlaması ve sivillerin Refah Sınır Kapısı'ndan güvenli geçişine izin vermek üzere derhal ateşkes ilan etmesi çağrısında bulunmasını rica ediyorum. Ayrıca, Gazze'de kapana kısılmış, çaresiz ve dışarı çıkamayan sivillere gıda, yakıt, su ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların ulaştırılabilmesi için Gazze'ye bir insani yardım koridoru açmalıdır."