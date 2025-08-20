İŞKUR TYP 2025 Kura Sonuçları Nereden Sorgulanır?

TYP kura sonuçları, isim listesi halinde yayımlanıyor. Adaylar, sonuçlara:

e-Devlet sistemi üzerinden,

İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden ,

veya ALO 170 hattını arayarak ulaşabiliyor.

Hangi İllerde İŞKUR TYP Kura Sonuçları Açıklandı?

Kura çekilişleri şehir şehir devam ediyor. Açıklanan illerde asil ve yedek listeler erişime açılırken, henüz sonuçların ilan edilmediği iller için süreç devam ediyor. Başvuru yapan adayların sık sık e-Devlet TYP sorgulama ekranını kontrol etmesi öneriliyor.

İŞKUR TYP Başvuru Şartları Nelerdir?

TYP başvuru yapabilmek için adayların taşıması gereken şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

SGK kapsamında sigortalı çalışmıyor olmak (isteğe bağlı sigortalılık hariç),

Emekli veya malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim hariç).

📌 Sonuçlara ulaşmak için: [e-Devlet İŞKUR TYP Sorgulama Ekranı]

📌 Detaylı bilgi için: ALO 170 hattı