21 Kişilik Kadro Açıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 21 daimi işçi alınacak.

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde açıklandı:

6 kılavuz kaptan

6 elektrik zabiti

2 mühendis

2 tekniker

5 dalgıç

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden online olarak ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen giderek gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecinin ardından nihai aday listeleri İŞKUR tarafından belirlenecek.

Sınav Süreci Nasıl Olacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından sözlü sınav ve mülakat sürecine geçilecek.

Sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ayrıca duyurulacak. Adaylara bireysel tebligat yapılmayacak; tüm duyurular kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

Değerlendirme Nasıl Yapılacak?

Adayların yerleştirme sürecinde, sözlü sınav performansı ile KPSS puanının ortalaması dikkate alınacak.

Asıl ve yedek aday listeleri yine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Başvuru sonuçları ve yerleştirme bilgileri kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Yetkililer, adayların süreci yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.