Edinilen bilgilere göre, Halil F. idaresindeki 63 AIH 843 plakalı otomobil, Halil O. yönetimindeki 06 TG 111 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralandı.

Kazada sürücülerden Halil F. ile araçta bulunan İsmail ve Adnan F. ile diğer aracın sürücüsü Halil O. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İsmail ve Adnan F., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.