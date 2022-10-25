Tefsir alanında yaptığı çalışmalarla ilim dünyasına önemli katkılar sunan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Sakarya Hendek'teki evinde rahatsızlandı.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Cerrahoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Prof. Dr. Cerrahoğlu'nun cenazesi, 26 Ekim 2022 Çarşamba günü (yarın) Hendek Merkez Yeni Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hendek Aile Kabristanlığında toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

''Hayatını İslam’a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.''