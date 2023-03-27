İsrail hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırmayı amaçlıyor.

Reform paketiyle yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açtı.

On binlerce İsrailli, düzenlemeyi protesto etmek için haftalardır protestolarını sürdürüyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, son günlerde tansiyonun yükseldiği gösterilerin gölgesinde iç savaş konusunda uyarıda bulunmuştu.

Merakla beklenen karar, açıklandı.

Netanyahu, yargı reformunu askıya aldı

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Ben-Gvir ile protestolara neden olan yargı düzenlemesinin askıya alınması konusunda anlaşan Başbakan Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurdu.

Koalisyon ortağı Gvir'in partisinden yapılan açıklama

Ben-Gvir da yargı düzenlemesinin bir sonraki dönemde parlamentoya getirilmesi karşılığında Netanyahu ile anlaştıklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin koalisyon ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) tarafından yapılan açıklamada, yargı reformu ile ilgili görüşmelerin gelecek ayki Hamursuz Bayramı tatilinden sonraki meclis oturumuna kadar askıya alındığı ifade edilerek, "reformun diyalog yoluyla meclisten geçirilmesi" için bir sonraki oturumda yeniden meclise sunulacağı aktarıldı.

İHA!nın aktardığı bilgilere göre İsrail basınında yer alan haberlerde, Ben Gvir’in yargı reformu ile ilgili görüşmelerin askıya alınmasını destekleyeceği ve karşılığında Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın kontrolünde bir "ulusal muhafız birimi" kurulacağı belirtildi.

İsrail meclisindeki bir sonraki yasama dönemi 30 Nisan-30 Temmuz tarihleri arasında olacak.