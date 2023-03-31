Filistinliler, Ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak istedi.

İsrail güvenlik güçleri ise geçiş yapmak isteyen Filistinlilere zorluklar çıkararak engel oldu.

Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçişlerdeki kontrol noktalarına takviye birlikler gönderen İsrail askerleri, kimlik kontrolü yaptığı bazı Filistinlilerin geçişlerine izin vermedi.

Doğu Kudüs'ün güneyindeki "300" isimli kontrol noktası ile kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktasından geçmek isteyen Filistinliler izdiham oluşturdu.

Filistinli Rana Davud, İsrail güçlerinin Kalendiya kontrol noktasından Kudüs'e geçmelerine güvenlik gerekçesiyle izin vermediğini söyledi.

Davud, İsrail'in ramazan başında aldığı kararda tüm kadınların Kudüs'e geçmesine izin verdiğine ancak sahada büyük kısıtlamalar yaşandığına dikkati çekti.

Filistinli anne Eman Hüseyin ise bir oğlunun İsrail hapishanesinde tutuklu bulunduğunu ve işgalcilerin güvenlik bahanesiyle kendisinin Kudüs kentine girmesine izin vermediğini ifade etti.

İsrail güçleri, geçen hafta da ramazanın ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişini engellemişti.

İsrail, 20 Mart'ta aldığı kararla Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmaları için yaş sınırı getirmişti.