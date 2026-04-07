Devlet televizyonunun Kum Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD-İsrail'in Kum kenti yakınlarını hedef aldığı belirtildi.
Haberde, "Kum kentinin dışında ve eyaletin batısında bulunan kentin iletişim hatları üzerindeki köprülerden biri, Amerikan-Siyonist düşman füzeleriyle saldırıya uğradı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in merkezindeki Beyt Şemeş yakınlarına isabet eden İran füzesi nedeniyle 3 kişi yaralandı
Saldırıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.
ABD-İsrail, İran'da sivil altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA