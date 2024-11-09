İsrail ordusunun Hiyam bölgesinde bir binayı hedef almasının ardından UNIFIL, Uluslararası Kızıl Haç ve Lübnan Kızıl Haç ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Enkaz altından 4 kişinin naaşının çıkartıldığı bildirildi.

Lübnan'dan atılan roket İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile'de bulunan Kfar Yasif köyünde bir binaya isabet etti. Saldırı sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrası eve gelen ekipler binada oluşan hasarı tespit etmek üzere çalışma yürüttü.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yönelik düzenlediği operasyon görüntülerini paylaştı.

İsrail Ordusu, Gazze'de Yaptıklarını Şimdi De Lübnan'da Uyguluyor! İsrail Ordusu, Gazze'de Yaptıklarını Şimdi De Lübnan'da Uyguluyor!

Editör: Yunus Firdevsoğlu