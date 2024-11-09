İsrail ordusunun Hiyam bölgesinde bir binayı hedef almasının ardından UNIFIL, Uluslararası Kızıl Haç ve Lübnan Kızıl Haç ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Enkaz altından 4 kişinin naaşının çıkartıldığı bildirildi.

Lübnan'dan atılan roket İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile'de bulunan Kfar Yasif köyünde bir binaya isabet etti. Saldırı sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrası eve gelen ekipler binada oluşan hasarı tespit etmek üzere çalışma yürüttü.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yönelik düzenlediği operasyon görüntülerini paylaştı.