İsrail ordusu, arabulucuların daha fazla rehinenin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ışığında ateşkesin devam edeceğini bildirdi.

Hamas da yaptığı açıklamada "Ateşkesin 7. gün için uzatılması konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani aranın” uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın son gününde Hamas, 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi daha serbest bıraktı. İsrail de buna karşılık 16'sı çocuk, 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.