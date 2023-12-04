Hamas ile yaptığı Gazze'deki ateşkesin bitiminde saldırılarını yeniden yoğunlaştıran İsrail ordusu, işgal altındaki kentte katliamlarına devam ediyor.

İsrail Ordu Radyosu, karadan saldırıların Gazze'nin güneyinde de başladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü, Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanının ve çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını gördüklerini belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail'e ait 3 askeri aracı ve 2 tankı roket ve patlayıcılarla imha etti.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana 10 bin hava saldırısı düzenleyen İsrail, 15 bin 523 kişiyi hayattan kopardı.