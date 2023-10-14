Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Bu durumu bahane eden İsrail, arkasına aldığı güçle Gazze’ye ağır bir saldırı başlattı ve genç, yaşlı, çocuk demeden ölüm yağdırdı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinliye bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı.

