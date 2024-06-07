İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 654 Filistinli can verdi.

Halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı yok edilirken enkazların altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu