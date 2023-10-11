İsrail'den, Filistin ile yaşanan çatışmalar nedeniyle ayrılan ve İstanbul Havalimanı'na ulaşan yolcular, buradan tarifeli uçaklarla yaşadıkları ülkelere hareket etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yer alan Ben Gurion Havalimanı'nda seferlerde aksaklık yaşanıyor. Uçuşlar gecikmeli yapılsa da çoğunluğu başka ülkelerde yaşayan yolcular, Türkiye'ye ulaştı.

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yolculardan bazıları İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak ABD ve Avrupa'daki ülkelere gitti. Bazı yolcular ise İstanbul'u tercih etti.