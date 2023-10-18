Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına dair sosyal medya hesabından "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işgalci İsrail'in Gazze'de hastane hedef almasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına yönelik "Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için camilerde sela okunacağını duyurdu.