Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa operasyonun ardından İsrail'in 23 gündür Gazze'ye tam ablukası ve bombardımanları devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği hava saldırılarının ardından gözler uzun zamandır beklenen kara harekâtına çevrildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, operasyonun ikinci aşamasının başladığını belirterek, "Hedefimiz, Hamas'ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmektir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, iki gündür çalışmaların devam ettiğini ve Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul edildi. Tunus ve Irak gibi iki İslam ülkesinin oylamada çekimser kalması dikkatlerden kaçmadı.