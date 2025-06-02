İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir binaya düzenlediği saldırı anı kaydedildi.

Düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası bölgede arama kurtarma çalışması yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 418'e, yaralıların sayısının da 124 bin 190'a yükseldiği bildirildi.