İsrail ordusunun Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor.

Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken, katil İsrail sivilleri hedef alıyor.

Gazze'ye 13 gündür bomba yağdıran İsrail'de devlet televizyonu dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Öte yandan bölgede su ve elektrik olmaması hayatta kalan sivillere zor anlar yaşatırken Mİlli Savunma Bakanlığı kaynakları, Filistin’e yönelik Türkiye’den yapılacak yardım çalışmalarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu 'garantör ülkeler' konusunda Kuzey Kore'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail-Filistin savaşı ile ilgili, “(Garantörlük) Türkiye ile bu konuda her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız” mesajını verdi.