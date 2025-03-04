Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne getirildi. Yaşamını yitiren Filistinlilerin yakınları üzüntü yaşadı.

Öte yandan Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, Ramazan ayında ağır ekonomik ve yaşam koşullarıyla mücadele ediyor.

Han Yunus’ta temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatları hızla yükselirken, sınır kapısının kapanması ile insani yardımların girişinin engellenmesi Ramazan ayında birçok ailenin gıda ve temel ihtiyaçlara ulaşmasını daha da zorlaştırıyor.