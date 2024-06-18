Savaşın gölgesindeki Gazzeli çocuklar buruk da olsa bayram sevincini yaşamaya çalışırken etkinliğin organizatörleri çocuklara oyuncak dağıttı.

Öte yandan bölgedeki sahile gelen Filistinliler bayramı kutlarken birkaç saatliğine de olsa savaş psikolojisinden uzaklaşma fırsatı buldu.

Ancak İsrail ordusu bayramın üçüncü gününde de kana doymadı.

Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)