Kuvvetli sağanak, İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili oldu.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.

Birçok bölgede su taşkınları meydana geldi.

Başakşehir'de korkutan görüntüler

Başakşehir ilçesinde kameralara yansıyan görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bir sitede çekilen görüntülerde park halindeki araçların sürüklendiği görüldü.

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Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde mahsur kaldılar

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde insanlar sel nedeniyle mahsur kaldı.

Vatandaşlar kütüphanenin içerisinde yağışın dinmesini beklerken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Görüntülerde vatandaşların mahsur kaldığı ve suların yükseldiği de görüldü.

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