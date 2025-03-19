İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturmalarında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Başsavcılık kararıyla, aralarında diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan kişiler arasında, İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İsmail Saymaz, Murat Ongun, Ercan Saatçi ve Necati Özkan da bulunuyor.

"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ"

"Suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi birçok suçlamaların dahil olduğu dosyada, Ekrem İmamoğlu için "Suç örgütü" tanımı kullanıldı.

İSTANBUL'DA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İstanbul Valiliği, yaşanan gelişmelerin ardından kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.

Bu kapsamda, bazı yollar ve metrolarından da kapanacağı bildirildi.

TÜM POLİSLERİN İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Yaşanan gelişmeler sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü de, dikkat çeken bir karar aldı.

İmamoğlu kararı sonrası yarın düzenlenecek miting ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir olarak İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi.

Tüm personel en az 12 saat mesai yapacak.