İstanbul için açıklanan 19–23 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahminleri, kent genelinde soğuk ve yağışlı bir haftaya işaret ediyor. Özellikle pazartesi günü etkili olması beklenen karla karışık yağmurun ardından, hafta boyunca yağmur geçişleri görülecek.

Gün Gün İstanbul Hava Durumu

19 Ocak Pazartesi:

İstanbul’da gün boyunca karla karışık yağmur etkili olacak. En düşük sıcaklık 0 derece, en yüksek sıcaklık 4 derece olarak ölçülecek. Kuvvetli rüzgârla birlikte hissedilen sıcaklık -5 dereceye kadar düşecek.

20 Ocak Salı:

Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında seyredecek. Yüksek nem ve rüzgâr nedeniyle hissedilen sıcaklık -4,2 derece olacak.

21 Ocak Çarşamba:

Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 3–8 derece aralığında ölçülürken, hissedilen sıcaklık -3,5 derece seviyelerinde kalacak.

22 Ocak Perşembe:

Kent genelinde yağmur yeniden etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 5 derece, en yüksek sıcaklığı 11 derece olarak tahmin ediliyor.

23 Ocak Cuma:

Hafta yağışlı hava ile tamamlanacak. Sıcaklıkların 8 ile 12 derece arasında olması bekleniyor.

Meteoroloji’den Uyarı

Yetkililer, özellikle haftanın ilk günlerinde rüzgârın etkisiyle düşen hissedilen sıcaklıklara, ıslak ve kaygan zeminlere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Trafikte ve açık alanlarda tedbir çağrısı yapıldı.