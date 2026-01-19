Kahramanmaraş’ta önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle perşembe ve cuma günleri beklenen kar yağışı, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskini beraberinde getirebilir.

5 Günlük Kahramanmaraş Hava Tahmini

19 Ocak Pazartesi

  • Hava Durumu: Çok bulutlu

  • En Düşük: -4°C

  • En Yüksek: 4°C

  • Soğuk hava etkisini sürdürüyor, gece saatlerinde don riski var.

20 Ocak Salı

21 Ocak Çarşamba

  • Hava Durumu: Az bulutlu

  • En Düşük: -4°C

  • En Yüksek: 9°C

  • Gün içinde sıcaklıklar bir miktar artacak ancak sabah saatleri yine soğuk.

22 Ocak Perşembe

  • Hava Durumu: Kar yağışlı

  • En Düşük: 1°C

  • En Yüksek: 4°C

  • Kar yağışıyla birlikte buzlanma ve ulaşımda aksamalara dikkat.

23 Ocak Cuma

  • Hava Durumu: Kar yağışlı

  • En Düşük: 1°C

  • En Yüksek: 4°C

  • Kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililerden Uyarı

Uzmanlar; özellikle perşembe ve cuma günleri için sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesi düşüklüğüne karşı uyarırken, vatandaşların don olaylarına karşı tedbirli olmalarını istedi.