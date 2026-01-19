Kahramanmaraş’ta önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle perşembe ve cuma günleri beklenen kar yağışı, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskini beraberinde getirebilir.
5 Günlük Kahramanmaraş Hava Tahmini
19 Ocak Pazartesi
-
Hava Durumu: Çok bulutlu
-
En Düşük: -4°C
-
En Yüksek: 4°C
-
Soğuk hava etkisini sürdürüyor, gece saatlerinde don riski var.
20 Ocak Salı
-
Hava Durumu: Çok bulutlu
-
En Düşük: -4°C
-
En Yüksek: 6°C
-
Sabah ve gece saatlerinde ayaz bekleniyor.
21 Ocak Çarşamba
-
Hava Durumu: Az bulutlu
-
En Düşük: -4°C
-
En Yüksek: 9°C
-
Gün içinde sıcaklıklar bir miktar artacak ancak sabah saatleri yine soğuk.
22 Ocak Perşembe
-
Hava Durumu: Kar yağışlı
-
En Düşük: 1°C
-
En Yüksek: 4°C
-
Kar yağışıyla birlikte buzlanma ve ulaşımda aksamalara dikkat.
23 Ocak Cuma
-
Hava Durumu: Kar yağışlı
-
En Düşük: 1°C
-
En Yüksek: 4°C
-
Kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililerden Uyarı
Uzmanlar; özellikle perşembe ve cuma günleri için sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesi düşüklüğüne karşı uyarırken, vatandaşların don olaylarına karşı tedbirli olmalarını istedi.