İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 37 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik son 5 gündür süren operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.


Şüphelilerin;

  • Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
  • Mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,
  • Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
  • Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,
  • Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
  • Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Nurhaklı dağcılardan Afrika’nın zirvesine başarı
Nurhaklı dağcılardan Afrika’nın zirvesine başarı
İçeriği Görüntüle

Operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı, 131’i tutuklandı 66’sı hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.