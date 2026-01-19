İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 37 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik son 5 gündür süren operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Şüphelilerin;
- Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
- Mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,
- Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
- Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,
- Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
- Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı, 131’i tutuklandı 66’sı hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.