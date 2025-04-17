Bu sistem sayesinde İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olurken, dünyada ise ABD'den sonra ikinci ülke olmayı başardı.

Söz konusu operasyonun başlaması dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Üçlü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni"nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabileceğini belirterek, "Küresel havacılıkta da tarihi bir adım." dedi.