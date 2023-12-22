İstanbul Valisi Gül de emniyet müdürünün görevden alındığını söyledi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun, aracıyla denetimden döndüğü sırada kendisine küfür ettiğini iddia ettiği eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'e iş yerinde saldırmış ve olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kavgaya dair İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Emniyet müdürü, kendisine küfreden eski polisi çalıştığı iş yerinde darbetti

21 Aralık'ta Avcılar ilçesinde görevli müstafi (istifa etmiş) polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır.

Açıklamada, yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül: "Emniyet müdürü görevden alındı"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Özburun ile eski bir polis memuru arasında dün yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı.

Özburun'un medyaya yansıyan görüntülerinin derin üzüntüye sebep olduğunu belirten Gül, şu ifadelere yer verdi:

Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.